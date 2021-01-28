中國國際問題研究院拉丁美洲和加勒比研究所學者章婕妤28日在陸媒《環球時報》撰文指出，2021年開年，拉美國家新冠疫情持續反彈，且感染人群呈現年輕化趨勢。但是部分西方公司「趁火打劫」的舉動令人瞠目。中國莊嚴承諾要努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，主動推動中國疫苗「出海」，避免拉美在全球抗疫中掉隊，這不僅是國際人道主義的要求，也是大國責任擔當的體現。

文章表示，不少拉美國家採取對外合作方式，以期在疫苗採購中獲得優待，但面對全球性疫苗缺口和激烈的國際採購競爭，拉美「疫苗抗疫」之路形勢依然嚴峻。

章婕妤說，拉美國家多以「單邊作戰」方式同外國實驗室和生物技術公司展開雙邊談判，部分國家主動為國際製藥巨頭提供臨床基地和招募試驗志願者，以期在疫苗採購中獲得優待。

文章強調，然而，部分西方公司「趁火打劫」的舉動令人瞠目。如輝瑞要求阿根廷制定新法將冰川等不動資產作為擔保條件，雙方談判難產；輝瑞在與巴西的合同中單方面增設苛刻的附加條款，將巴西海外資產主權作為付款擔保，延遲交付疫苗免受處罰，出現嚴重副作用時免責等，巴西衛生部稱「輝瑞協議中不公平的、侮辱性的條款為談判和採購設置了極大的障礙，也讓所有巴西人失望」。

章婕妤稱，「疫苗民族主義」和附帶條件的疫苗交易，將進一步加劇拉美抗疫的困難，拉美需要真誠的合作夥伴。中拉疫苗合作啟動時間較早、規模較大，祕魯、阿根廷、烏拉圭、巴西和墨西哥分別與國藥、科興和康希諾建立了合作關係。

國藥集團與祕魯政府的合作時間最久，自去年8月至今先後共有一萬兩千名祕魯志願者參與國藥臨床三期實驗，近日祕魯政府向國藥定購了3800萬劑疫苗。除此以外，中方也積極助力拉美國家實行疫苗自主生產，運往巴西的5400升科興疫苗和其他疫苗的原材料已獲批出口，巴外交部長阿勞如對中方不施加任何附加條件的幫助大為讚賞。

文章指出，聯合國拉美和加勒比經濟委員會執行祕書巴爾塞納認為，疫苗將成為拉丁美洲復甦的關鍵因素。中方疫苗對存儲溫度要求不高，副作用小且價格合理，是拉美中低收入國家的現實選擇，中國疫苗為拉美國家開闢了「一條新的生命線」。中國莊嚴承諾要努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，主動推動中國疫苗「出海」，避免拉美在全球抗疫中掉隊，這不僅是國際人道主義的要求，也是大國責任擔當的體現。

(中時 )