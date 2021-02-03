本周五(5日)台美產業合作首場視訊會議將舉行，外界喊出「晶片換疫苗」，傳產大老、台泥董事長張安平持贊同意見，說台灣缺疫苗是事實，我們幫他們做生意(增晶片)，對方也可以幫助我們需要的，這是合理生意行為。只是不要對方不給我們疫苗就不幫忙，「不能相互威脅」。

週五場次以半導體產業為主，我方除晶圓代工等大廠，經濟部長王美花也會出席，美方則是官員與產業代表跨岸舉行視訊，預料美國汽車大廠將會提出我方增援車用晶片需求。

因此政學界有人喊出可提「晶片換疫苗」，張安平對此認為，18世紀開放貿易往來，最早行為也是交換性質，台灣缺疫苗是事實，而疫苗是資源、晶片也是資源，我們幫助其做生意，做某方面要求(晶片)，他們幫助我們需要的，這是做生意，是合理生意行為。

只是他提醒，政治雖然是一種資源重分配，但不能相互威脅，不能做到卡死扭曲掉，說不給我們就不幫你們，如此就不好。

(中時 )