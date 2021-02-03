新冠肺炎變種病毒株的E484K突變可能降低疫苗效力

英格蘭公共衛生署（Public Health England）1日在報告中說，可以讓新冠肺炎病毒逃避抗體保護的突變如今已在迅速蔓延的英國病毒株取樣中發現。

據CNN新聞網2日報導，這名為E484K的突變已成為和南非、巴西變種有關病毒株基因印記（genetic signature）的一部分。報告中指出，這突變至少已在11宗英國B.1.1.7變種病毒株的取樣中發現。

專家說，部分採樣似乎顯示，這突變是獨立產生的。而這或許意味著傳染性較高的新冠變種多少能抵抗疫苗所提供的免疫力，或更可能導致新冠病患重複感染。耶魯大學公共衛生學院（Yale School of Public Health）流行病學副研究員范維（Joseph Fauver）說，「這對疫苗效力似乎不是好消息。

此外，他說，由於美國透過基因定序，搜群新冠病毒變種的努力已落後英國，因此值得在美國持續密切注意這項新發現。范維強調，新冠變種病毒會在英國發現，或許是因為他們強大的基因監測機制所致。

專家說，推斷這發展是否會大大影響新冠病毒在英國和全球的軌跡還太早。然而，有部分研究顯示，E484K可能是某些疫苗在南非看來較沒效的關鍵元凶。最近美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯（Novavax）醫藥公司宣布，他們的疫苗在英國第3階段測試中89%有效，但在南非的2b階段研究中，藥效卻只達60%。

同樣的，嬌生集團（Johnson & Johnson）在第3階段測試中，疫苗藥效也因國家而異，如在美國藥效為72%，而在南非則為57%。而在這些測試中，南非有90％—95％的病例都和有E484K 突變的B.1.351變種病毒株有關。

(中時新聞網)