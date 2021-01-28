全球車用晶片大缺貨，外界建議台灣以「晶片換疫苗」；經濟部長王美花今天說，有向德國在台協會處長王子陶表達相關意見，盼德國在行有餘力範圍內協助台取得疫苗。
全球鬧車用晶片荒，美國、日本、德國汽車工業近期因車用晶片缺貨而減產，紛紛透過外交管道向台灣求援，日前台經院建議台灣不妨以「晶片換疫苗」。
王美花今天下午主持部務會議，接受媒體聯訪時表示，車用晶片缺貨凸顯台灣半導體產業的重要性，而整體的供應鏈相當長，政府、廠商也坐下來思考如何協助汽車產業，集體共度難關。
王美花進一步表示，如今疫情仍在全球蔓延，在台灣還沒取得疫苗的情況下，她也有向王子陶（Thomas Prinz）表達相關意見，盼德國在行有餘力範圍內，協助台灣取得疫苗，王子陶表示會轉達相關意見給德國政府。
有媒體關切王美花是否已回信給德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier），王美花說，她昨天才剛收到信，會將政府與廠商得到的共識以及做法寫入回函中。
對於德國外交部重申「德對台政策不變」，她也強調，台灣扮演好自己的角色，實質的努力對台灣比較重要。
(中央社)
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