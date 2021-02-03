台灣取得疫苗出變數，綠媒、綠委開始稱疫苗不急著要打。國民黨立委馬文君表示，疫苗若是無法如期如數取得，請誠實以對民眾，開誠佈公，共體時艱，不要「打不到疫苗，說疫苗酸」，開始散播反智，反科學的「疫苗無用論」。

馬文君說，事實上，如今市面上主要幾支疫苗，去年底就已上市，全球已經有超過上億人施打，早已稱不上「首波」。明明近日輿論質疑，都是由於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自己在12月底宣布，已經從三個不同管道取得共2000萬劑疫苗，又在1月中預告，最快將於3月供貨。好壞消息都是陳時中指揮官自己說的，疫苗呢？

馬文君指出，綠營還帶風向說什麼台灣社區「乾淨」到不行，打疫苗造成不良反應的風險甚至高過染疫。這樣的說詞，一方面讓人憶起去年此時，疫情方興未艾，部分執政黨公職民代「帶風向」說健康的人不用戴口罩，並抨擊戴口罩的民眾。「買不到疫苗，說疫苗沒用」，跟「口罩不夠，說不需要戴」，用心真有八十七分像。

馬文君認為，過去一年，防疫首重保護生命，但未來的一年，則是學著與病毒相處，重新啟動世界。例如，仰賴觀光財的南投縣，在國際觀光人流被阻斷之後，許多業者幾乎斷炊。疫苗，就是生機，期待全球施打達到某個程度的覆蓋率之後，能夠儘速恢復「疫前生活」。其實，昨天的指揮中心記者會上，陳時中自己都坦承疫苗談判失策，面對問題，解決問題就是，別再護航，扭曲事實。

(中時 )