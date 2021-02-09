中央流行疫情指揮中心近期證實將取得首批20萬劑AZ疫苗，有民眾關心，由於AZ疫苗保護力不如mRNA疫苗，未來若疫苗的量充足，接種過AZ疫苗者是否還可以接種別家疫苗？對此，專家諮詢小組召集人張上淳表示，打完疫苗在打別家疫苗，形同打了第3、第4劑，需要留意的是會不會有不良的反應，還要等待更多臨床試驗的資料才知道。

張上淳表示，昨天下午指揮中心預防接種諮詢小組做過細部的討論，原則上打過某個廠牌的疫苗2次以後，就是完成疫苗接種。在還有很多其他人還沒打疫苗的情況下，不會讓一個人重複接種另一廠牌的疫苗。

至於疫苗的量無虞的時候，學理上是不是可以這樣做？張上淳表示，目前的狀況是說，打第2個廠牌就像是打了第3、第4劑一樣，時間要拉長一點比較安全。另一個專家常常提的是，會不會前面產生了抗體，後面會引起比較多不良反應，這需要看看重複接種的狀況怎麼樣。

張上淳表示，目前的建議還是第1劑、第2劑量打同樣的廠牌，因為保護力的資料還不足，目前國際上有其他的國家如英國開始開始混打疫苗，第1劑、第2劑打不同廠牌，先打AZ 再打輝瑞或莫德納，或是先打輝瑞再打AZ，混打的部分，要等更多的臨床試驗的資料看看。

指揮官陳時中表示，關於是不是可以打2種疫苗，這確實是個很難的問題，台灣把疫情守的很好，相對比較沒有時間去觀察，相信全世界都會關心這樣的效果，包括混打、多打幾劑等，有些國家有這樣做，之後就會有一些數字可以參考，台灣也會選擇一個安全適當的方式。

(中時 )