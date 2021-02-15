網紅「吃屎哥」游兆霖14日凌晨與29歲呂姓友人前往桃園中壢某摸摸茶店飲酒作樂，眾人開心玩著「18豆仔」卻起了口角，店內少爺以為游在鬧事便痛毆一頓，導致其身上多處擦傷，警方於15日獲報，通知呂男與2名少爺到案，全案依傷害罪嫌偵辦。

警方指出，14日凌晨2時許接獲通報，指出中壢區一處有民眾鬥毆，經到場處理後，才發現為網紅吃屎哥遭人毆打，據悉，吃屎哥當時正在和呂姓男友人在摸摸茶店完遊戲「18豆仔」，但疑似遊戲之間，不滿吃屎哥贏錢太多，先是爆發激烈口角。

而店內2名少爺，發現吃屎哥音量漸大，以為對方酒後作亂又鬧事，原是想勸架，但最後一行人卻開始痛毆吃屎哥，吃屎哥被打得滿頭包，還被趕出摸摸茶店，場面悽慘。而吃屎哥不滿無故被揍，當場開啟直播控訴，並向警方報案打算提告。

警方獲報後前往查看，發現打架民眾已鳥獸散，獨留吃屎哥在場，吃屎哥強調自己未有踰矩行為，不過就是贏了錢卻遇上有人耍賴，卻挨得店家一頓揍，讓他相當不滿，怒吼「我要全部提告！」而警方於15日通知3名涉案人員到案，全案依傷害罪嫌偵辦。

(中時新聞網)