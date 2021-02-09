陸生求學台灣。圖為雨夜校園，很美。（資料圖片）

每年從大陸赴台的交換生都成批成批的，數之不盡，他們這些人宛如是這寶島來去匆匆的過客，似乎帶走了、又留下了些什麼，又似乎沒有。

他們即便知道這是場夢，每個人依舊竭盡全力活出自己的精彩。

01

窩心

轉眼三個月，在台灣生活的日子已經進入倒計時。

對我來說，寶島的迷人之處不在於暖胃，而在於窩心。

在來台灣之前，對這裡夜市小吃、熱帶水果、島嶼風情充滿了期待，等來台灣之後，發現小吃不太和我胃口（湖南人愛吃辣）；水果種類並不多，由於我住在山上，採購也不太方便；沙灘海景還不及普吉島……

但是，三月雨季，每天回家發現鞋面、鞋底都一塵不染。進入夏季後，藍天白雲是常態，用不著跟以前一樣見著藍天就發個朋友圈。我見到過核桃大小的蝸牛在高雄港口休憩，見到幾十隻白鷺同時停在大安森林公園裡湖心島的樹枝上，夜裡看見窪池裡一群群螢火蟲飛舞，隨處都有懶洋洋攤在地上分不清真假的貓貓狗狗。

搭乘交通不用急著搶座位，先下後上是規矩；去旅行不必提早搶票，直接到高鐵站說走就能走；微笑和「謝謝」是與人交談的習慣；全民享受義務教育、醫療免費更是羨煞旁人；社會穩定，各類工作各司其職；公民自覺納稅，政府保障納稅人權利。

台灣並不是需要「大哥」扶持的「小弟」，希望更多的人有機會親自來看看。

——個人公眾號：鍾小癲

02

希望

從來沒有想過一年前的一段交換生活會讓我對台灣這片土地如此念念不忘，因為這段交換我失去了很多，甚至是打亂了我的未來規劃，卻也因為這段經歷，讓我有了新的思考和感悟，也開始考慮申請台灣的研究所。

經歷了很多之後，才慢慢感悟，人生就是這樣充滿不確定性，任何路都沒有對錯之分，選自己喜歡的就好，過去已經無法改變，未來也無法預測，能做的就是珍惜現在，活在當下。

希望可以在讀研期間再一次好好的感受這片土地上的一切，也希望兩岸關係能夠越來越好。

——中央民族大學到文化大學交換生，譚夢傑

03

時光

《你說，台北的時光》

你說，夜空的星朵，是散落的彩虹在流浪；溫柔的海面上，有誰知道船兒漂泊的方向。

你說，時光太短，記得住相遇，卻記不起走時的模樣；離別的鐘聲敲響，分針劃過了誰的憂傷？

你說，未來太遠，華光太長。來不及道別，就匆匆踏入回家的路上。

你說，我不解風情，青稚的心靈讀不懂感傷。殊不知，我早已銘刻，親近你的時光。在這裡的歲月，已是天堂。

——呂新陽，於世新大學新聞研究所

本文來源：兩岸青年公眾號