台灣確定列COVAX首波疫苗配送名單，桃園市長鄭文燦9日在防疫會議中指示衛生局2月20日前完成專責病房或負壓隔離病房的醫事人員造冊，希望疫苗施打順序上可以以11家責任醫院優先，另外即起至2月底也開設桃園專屬「防疫門診」，只要有呼吸道或發燒症狀就能採檢，建立社區防護網。

衛生局長王文彥說，為加強桃園地區春節及228連假期間社區防疫監測，即起至2月底前祭出「桃園春節專案」，每日開設防疫門診（平日上、下午各一診、假日全天至少一診），不限旅遊史及接觸史，只要有相關發燒或呼吸道症狀者，經醫師評估後即可採檢通報，並提供獎勵金每件診察費加成50％，以了解追蹤這波疫情後桃園有沒有變化。

王文彥也提到，經責任醫院聯防會議後，9家責任醫院同意增派人力，在春節期間共增開324床，用以春節期間床位的調度，實現醫療不打折。

鄭文燦表示，春節期間因桃醫的營運尚未恢復，去年桃醫的留院病人是480人，核算後今年至少還有300多床，經11家責任醫院聯防會議，各醫院都願意增加人力來服務春節期間的就醫需求，9家醫院一共增設324床，達成春節醫療服務不打烊、市民就醫權利不打折的目標。

鄭文燦還說，桃醫醫療量能非常大，但年後才營運，過去一天門診3000人、急診300人，另有700個病床，各醫院在人力吃緊情況下都願意增加病床數讓市民健康不打折，代表醫界把病人放在第一位，他也爭取健保給付要充分支持這些相挺的醫院，他也特別謝謝9家責任醫院增加醫護人員的加班時數，預告春節期間會特別前往9家責任醫院慰問，代表市民感謝。

鄭文燦也提到，衛福部跟桃園市政府共同針對社區追蹤推出「防疫門診」計畫，針對有呼吸道狀況的病人，在就醫的時候會徵詢意願進行採檢，以了解社區的健康風險程度，計畫會一直持續到228的連續假期結束，防疫門診針對醫療院所也提供獎勵金，希望能夠擴大社區的追蹤。

鄭文燦提到，衛生福利部已請桃園市衛生局針對11家責任醫院，有負壓隔離病房或專責病房的醫護人員跟相關人員優先造冊，在2月20日前報給衛生福利部，將爭取桃園優先接種，但最終仍由衛生福利部評估決定。

(中時 )