網友Alan Lin14日在臉書「爆廢公社二館」發文，原本要和家人到台東旅行，不料懷孕的姊姊出發前突然血崩，必須安排開刀，原本猜想民宿應無法退費，沒想到民宿竟暖心回應，讓萬名網友讚爆。（翻攝自爆廢公社二館）

1名網友Alan Lin14日在臉書「爆廢公社二館」發文，原本要和家人到台東旅行，不料出發前懷孕的姊姊突然血崩，事態緊急不得不送急診安排開刀，事後姊夫向台東民宿說明情況，原本猜想應該無法退費，沒想到民宿的暖心回應，讓萬名網友讚爆。

網友Alan Lin表示，原訂14日至16日和姊姊、姊夫到台東家族旅遊，向民宿訂了四人房，姊姊卻在出發前一晚突然在廁所血崩，立刻送急診安排開刀，姊夫立刻傳訊息向台東民宿說明「我老婆懷孕出血，現在人在醫院，需要開刀住院，沒辦法前往台東，真的很不好意思，退費看能不能通融一下」隨後即陪姊姊進病房。

然而台東民宿知道情形後，表示可以安排退費，不過訂房平台退費機制比較複雜，加上姊夫仍專注在姊姊的病情上，於是台東民宿表示「沒關係先不急著處理，你先照顧老婆」，所幸姊姊開刀順利，姊夫向台東民宿報平安後，台東民宿也回應「平安就好，好好陪她」。

由於台東民宿熱心處理退費，加上暖心回覆，讓Alan Lin相當感動「原以為這麼突然的事，通常店家應該都不會退款，畢竟大家都要做生意，沒想到民宿的回應如此暖心，下次有機會一定要去捧場一下」。

貼文曝光後感動1.4萬名網友，紛紛回應「通常是不可能退費的，好心的民宿」、「好讚的民宿主人！不推不行！」、「難得看到正面的消費新聞，祝早日康復」、「先筆記！有機會去台東優先考慮！」、「祝原PO姐姐順產，也祝民宿生意興隆」。

(中時 )