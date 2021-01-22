周五數據顯示，遏止新冠病毒的封鎖，打擊了歐元區服務業，歐元區1月經濟活動出現顯著萎縮。但數據也顯示，工廠活動維持開放，製造業依然蓬勃。

IHS Markit PMI綜合指數初值進一步在50之下，從12月的49.1跌至1月的47.5，路透預期為47.6。

市場認為，歐元區出現雙衰退的可能越來越大。

服務業PMI從46.4降至45.0，路透預期為更大降至44.5，但是距離疫情爆發之初的低點還有距離。

工廠活動依然強勁，1月的水準來到54.7，仍高於50，但低於12月的55.2。路透預期為54.5。

衡量產出的指數從56.3降至54.5。就業指數從49.2降至48.9。自2019年5月以來，每個月都出現裁員。

隨著疫苗接種計畫緩慢起步，目前的增強，對未來的樂觀情緒依舊強，綜合未來產出指數從64.5高點跌到63.6，依舊強勁。

(時報資訊)