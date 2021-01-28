部立桃園醫院爆發群聚感染，加上農曆春節將至，交通部今日表示，將對所屬大眾運具防疫升級，包含雙鐵、公路客運、航空器及船舶將實施有限度禁止飲食；春節疏運期間高鐵取消自由座、台鐵城際列車站票數每列限售120張，所有交通場站消毒次數加倍。

交通部表示，高鐵、台鐵（觀光列車除外）、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。另外，觀光列車、船上固定餐飲區、兩岸及國際航線，若與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，也放寬可在飲食期間暫時取下口罩。

雙鐵售票部分，交通部表示，自2月8日至2月16日春節期間，將取消高鐵自由座服務，改全車對號座銷售；台鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售120位（每車廂至多15位）。

春節疏運期間，航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理。「秋冬防疫專案」期間，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。

(中時 )