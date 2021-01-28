由於產線出現問題，阿斯特捷利康將在第1季減供歐盟6成疫苗，讓已經事先支付上百億元台幣預購的歐盟相當火大，27日痛批「無法接受」。

全球上演搶新冠疫苗大戰，歐盟為此和生產疫苗的製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）公開爆發口角，由於製程出現問題，阿斯特捷利康只能如期交付比原先約定還要少6成的疫苗劑量，這讓已經事先支付上百億元台幣預購的歐盟相當火大，昨（27）日痛批「無法接受」。

綜合英國廣播公司（BBC）、愛爾蘭廣播電視台（RTE）報導，先前有報導指，阿斯特捷利康日前通知歐盟，指出由於2座分別位在荷蘭及比利時的疫苗工廠生產出現問題，因此3月底前只能交付原先雙方合約內容中的部份疫苗劑量。根據路透社上周報導，至3月底前，歐盟恐怕會少拿到60%的AZ疫苗劑量。

這讓歐盟相當火大，歐盟於2020年8年與阿斯特捷利康簽署合約，以3.36億歐元（約新台幣113.9億元）向阿斯特捷利康預購3億劑疫苗以及另外1億劑疫苗的選擇權，希望疫苗一旦獲得歐盟官方批准緊急使用授權時，能馬上運送至27個會員國，至3月底前，8千萬劑疫苗能夠運至各國，不過22日阿斯特捷利康告訴歐盟，屆時恐只能交付3,100萬劑疫苗。

27日歐盟與阿斯特捷利康進行第三次會議，會後歐盟重申阿斯特捷利康必須履行合約的立場，強調當初簽約就是為了確保阿斯特捷利康建立足夠的生產力、及早生產疫苗，在疫苗獲得緊急授權當日能夠提供一定的劑量。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）也公開表示，阿斯特捷利康2座位在英國的工廠可以補足歐洲工廠的供應短缺問題。

不過阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）26日接受義大利《共和報》（La Repubblica）訪問時表示，和歐盟簽署的合約只明訂要「盡力」達成，並沒有強制要求一定要在截止日達成。

凱瑞亞基德斯對此表達強烈不滿，抨擊索利歐對合約內容的描述「不正確或無法接受」，她公開呼籲阿斯特捷利康要對疫苗製程保持「公開與透明」。

另外，這起疫苗角力戰也牽扯到英國，索利歐表示英國比歐盟早3個月就和阿斯特捷利康簽署合約，因此公司有額外時間可以解決在英國遇到的問題，此番話似在暗示先來先贏，引發歐盟不滿，凱瑞亞基德斯昨天表示，歐盟拒絕這種「先搶先得的邏輯」。

目前義大利已經表態，如果阿斯特捷利康延後交付疫苗，他們將提告違約。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）預計本周前就會批准AZ苗的緊急授權許可。

(中時新聞網)