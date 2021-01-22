◎部桃首見病患確診！90歲父親染疫 再傳60歲女兒
部立桃園醫院群聚案截至昨日共累計10人確診，中央流行疫情指揮中心今再公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，其中1人為護理師案852曾照護的住院病患(案881)，1人為該病患的60多歲的大女兒(案882)。目前為止，該起群聚共累計12人確診。指揮中心表示，這2天社區匡列的人會大幅增加，1月6日至19日出院病人的家屬都列為居家隔離，希望用隔離建立防火牆，讓疫情不要在社區擴散。
◎能否使用大陸製疫苗？陳時中：不是要不要的問題
衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件擴大，有媒體詢問陳時中，若未來國際上疫苗難買，若大陸免費提供、或是民眾施打陸製疫苗後，指揮中心能接受嗎？陳時中說，大陸疫苗不是要不要的問題，而是我國法規不允許，因為製造流程沒有經過查驗。
◎高雄林園亞聚公司排黑煙 造成空汙挨罰153萬
位在高雄林園的亞聚公司22日上午10時許因反應器升溫過程溫度異常，造成碳粒由緊急排放口排放，產生明顯粒狀汙染物排出到空氣中，22日高雄空品已經不佳，大量黑煙更讓空品雪上加霜，高巿府環保局據此開罰153萬元。
◎台東人氣景點多良火車站 2／1起將收入園清潔費10元
被譽為「最美車站」的台東多良火車站，主管單位太麻里鄉公所發出公告，自2月1日起，將依自治條例徵收入園清潔費10元，鄉長王重仁說，未來車站環境將更好；消息傳出後，遊客大多表示支持。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。