部立桃園醫院自爆發院內群聚感染至今已長達兩周多，共累積了15例確診個案，熱心民眾與機構長時間投入物資與資金，讓院方備受溫暖，28日一早桃園市議員黃敬平同匯德生物科技公司技術長謝觀峻捐贈60箱人蔘液，副院長王偉傑也首次出面受禮，表達感恩之情。

黃敬平說，桃醫內仍有不少醫護人員在內駐守，甚至有醫護人員自願留在院內，外間擔心院內物資不夠，不少人支援了各式餐飲等，而他也擔心這些有時效性的物資已經太多了，和院方討論過後，不少醫護人員還是有物資需求，進而選擇贈送人蔘飲。謝觀峻則說，「感謝醫護人員的付出」，公司準備了60箱共1444瓶人蔘飲，期盼能夠過人蔘飲為醫護人員補充營養。

王偉傑首度代表公司出面受理，他坦言醫護人員很辛苦，也很感謝各界民眾捐贈的物資，他透露，院內員工宿舍提供給自願留守在院內的醫護人員居住使用，另也提供空病房給醫護人員暫住，其他不少醫護也有在辦公室休息。

(中時 )