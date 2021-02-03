部立桃園醫院爆發院內感染，各大醫院拉警報，紛紛擴大院內醫護採檢的數量，除了發燒外，只要有咳嗽、鼻塞都要採，但包括台大、台北榮總都發生醫護採檢期間須請假，甚至要被扣500至1000元績效獎金，讓醫護不滿，疫情指揮官陳時中今天再度重申，希望醫院給醫護最大的支持，不要苛扣薪水、假別。

台北市醫師職業工會與台大醫院企業工會日前共同發布調查指出，如今醫護須每天量體溫、回報症狀，只要出現上呼吸道症狀、腸胃不適，就要接受醫師評估，經判定需要採檢者，需等到結果陰性且症狀緩解超過24小時，排除任何疑慮才能回到工作崗位，而採檢期間，會被要求請假回家「自我健康觀察」。

但「自我健康觀察」期間待遇差很大，台大醫院護理師每請假一天，就扣績效0.1點，相當於400、500元；台北榮總請一天就扣除1000多元績效獎金；台北馬偕、萬芳醫院則扣除半薪，每日約扣800元。也有醫院沒有影響，北市聯醫期間可獲公假，照領原先薪水。

醫護人員認為，配合防疫原本就是一塊錢都不該被扣薪，更擔憂「如果有人覺得太麻煩，自己去診所就醫，反而造成社區傳播。」

對此，今天指揮官陳時中再度重申，希望醫院的醫護不會有任何假被苛扣，或是薪水、獎勵金減少，已經請醫事司和各醫院溝通，並表明醫護已經的辛苦，希望在特別時期，人事的處理可以和平常狀況有所不同，希望大家不要去苛扣假別、薪資以及績效獎金，給醫護人員最大的支持。

(中時 )