部立桃園醫院群聚一共造成15人確診，近期爆出多名清潔人員離職。中央流行疫情指揮中心表示，145名清潔人員裡面，有20人離職，希望大家多給鼓勵。目前部桃4天0本土，但還不能鬆一口氣，本周還是緊張的觀察期。接下來2/4的全院採檢還會對院外、院內員工採，來確定是否清零。

指揮官陳時中表示，部桃清潔工的145人裡面，有20人離職，醫院有給予關懷，發放津貼，比照員工的方式慰留，希望大家給他們多一些鼓勵，畢竟醫院沒有清潔人員，也沒有辦法讓環境變得好，他們是防疫上重要的人，需要多給鼓勵。

部桃清潔工20人離職，陳時中盼多給予鼓勵。（圖／記者姜霏攝影）

對於這起群聚4天0本土，陳時中表示，這顯示正朝著正向方向發展，不過仍然無法鬆一口氣，本周還是非常緊張的觀察期。2/4日我們會對留院的員工、院外的員工實施採檢計畫，來確定是否清零。

目前已有229名醫護人員解隔離，但陳時中表示，這些人先不上班，部桃的應對方式是把他們當作預備隊，將來進行適度交辦，交班前也會檢驗。解隔離的人這2天會積極檢驗，2天後完成的人就會增加很多，我們會通知到合宜的地點採檢，都是在室外的貨櫃屋進行，避免人擠人。

(中時 )