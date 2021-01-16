◎草莓季甜鹹創意料理 顛覆饕客想像

現在正值草莓盛產之際，琳瑯滿目的草莓商品紛紛上市，飯店餐飲業者也展開不同的草莓季活動，不僅有酸甜誘人的草莓甜點及飲品，甚至有別出心裁用草莓創新製出的鮮鹹料理，不僅滿足草莓控的胃，也顛覆饕客對草莓的想像。

◎草莓變天婦羅 創意混搭

創意十足的草莓料理包含「夏威夷風草莓鮪魚拌飯」、「草莓鴨肝布里歐」、「草莓炸雞天婦羅」、「勞倫斯優格沙拉」及「繽紛布瑞塔花園」，主廚首推的夏威夷風草莓鮪魚拌飯滋味特別，醃辣椒、生鮪魚及自製風乾草莓等多樣食材，淋上以薄鹽醬油、哇沙米、韓國芝麻醬和蜂蜜製成的醬料，搭出鮮香爽口、尾韻微辛的美味。此外還有以優格薄餅、跳跳糖及藍莓打造的3款草莓甜品，以及分別用羅勒、波菜及迷迭香特調的3款草莓飲品。

◎和牛愛美莓 雙人氣食材

位於新北百揚大樓頂樓的「50樓Cafe」自助餐廳，則自即日起至3月12日結合草莓與和牛2大人氣食材，推出加量不加價的「和牛愛美莓」主題餐點搶客，饕客可將包含來自鹿兒島的日本頂級A5黑毛和牛炙燒握壽司、美國極黑和牛咖哩、拉美菲力骰子牛，及大湖草莓系列甜點暢快吃到飽，包含草莓瑞士捲、草莓卡士達泡芙、草莓派、草莓鮮奶油蛋糕、草莓大福及草莓生巧克力等。

◎85℃莓好時光 甜蜜來襲

冬天正是品嚐草莓的季節，除可採摘新鮮草莓外，市面上也有玲琅滿目的草莓產品，為搶攻草莓季商機，85℃從1/7起推出四款跟草莓有關的切片與整膜蛋糕，吃進去每口都有滿滿的草莓果香。同一天，85℃還有三款拿鐵新品上市，有榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵和第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵，1/9(六)到1/22(五)三款風味拿鐵系列還可享第二杯半價優惠。

◎年輕老闆新特色 限量咖哩秒殺

豐裕里老年人口眾多，無論建築或民情都相當老舊，但在里長謝錫元努力下，帶來年輕新氣息，許多商家看到豐裕里的蛻變，紛紛到里內開店，「藏盛鼎超限量咖哩飯」及「Eiefantasia純手工冰淇淋」，已經成為豐裕里的新特色。

◎都是古早味 台東公娼戶改賣豬腳飯

台東唯一合法的妓女戶「夜皇都」在2009年走入歷史，業者將7、80年老房子重新裝潢後賣起豬腳飯，青樓紅燈再度亮起，只是當年的風花雪月不再，取而代之的是飄香的滷豬腳，但也勾起許多老台東人的回憶，妓女戶與豬腳飯有何關聯？老闆妙答：「二者都是傳統古早味。」

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(中時新聞網)