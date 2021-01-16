寒流接著報到，今天中午難得放晴，但合歡山正中午時段卻只有攝氏2度，為慰問雪季勤務員，慈濟警察眷屬聯誼會20多人今早赴高山，帶圍巾、香積麵、福慧珍粥、水果、大補湯等愛心物資，深入天祥、合歡派出所，送上滿滿祝福，感謝員警雪季期間堅守崗位的辛勞。

今年度合歡雪季勤務自1月1日起至3月1日止，為期60天，花蓮縣警察局動員上百警力上山維護遊客交通安全，每位員警一次出勤4天3夜，在高海拔的大禹嶺、小風口、合歡山莊停車場執行雪季勤務，員警需克服寒冷的天候與高山症的壓力，極其辛苦。

連續11年，慈濟志工慰問雪季執勤員警，感謝在高山守護民眾的警察弟兄。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

今天陽光乍現，但海拔3125公尺高的合歡山莊，今正午時段卻只有2.2度低溫，執行合歡山雪季勤務的員警堅守崗位，縮起脖子，忍不住地搓手跺腳，保持四肢的溫暖，持續與凜冽的低溫搏鬥，維持整座合歡山的交通順暢。

慈濟志工連續11年慰問合歡山雪季勤務員警，今早在縣警局督察長婁子才率同交通隊長黃增樟、新城分局各幹部等人陪同，與慈濟警察眷屬聯誼會慈警等20人，前往花蓮與南投縣交界的合歡山莊停車場慰勞擔服雪季勤務的執勤員警，為員警送上暖暖的慰問。

花蓮縣警友會理事長李盟德並贈氧氣瓶，一旦民眾發生高山症時，可以讓站第一線的合歡派出所員警即時協助。警局長蔡丁賢也指示後勤科，採購相關裝備，藉此行將器材絞盤、千斤頂、探照燈、三腳梯等送至高山上，提供員警為民服務山區救援工作順遂。

蔡丁賢說，希望上山賞雪旅遊的民眾體恤員警執勤辛勞，儘量配合警方交通疏導管制措施，也不要忘了給這些勞苦功高的員警肯定的掌聲。

(中時 )