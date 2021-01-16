台大城鄉所畢業的基隆市長林右昌16日上午受邀到台大國發所演講，分享自己從攻讀台大理科，一路到從政的歷程，暢談基隆的城市改造、減低市債到逐步翻新的故事鼓勵同學，解決問題，換個角度思考，就能找到新出路。

林右昌分享自己是雙魚座B型的樂觀、浪漫性格，經過理科的訓練，深深影響他對市政、政策、城市規劃等理念及價值的選擇，他以基隆的城市改造、翻新的故事鼓勵同學，「當你換一個角度思考，就能找到解決問題的答案，基隆，就是這樣將不可能化為可能!」

「我是最具浪漫性格的雙魚座，血型還是無可救藥的浪漫B型。」林右昌演講破題就提及自己樂觀的個性，並分享他從小生長的環境和過程，林市長笑說「我大學聯考數學只有16分，也從沒想過要從政，小時候，唯二的夢想就是當動物園長和漫畫家。」語畢，全場哄堂大笑。

林市長接著表示，小時候家裡並不是非常的富裕，但是有很自在的發揮空間，養成廣泛的興趣，「雖然數學不好，但我最後選擇了理科。」他說，以為自己會變成學者，卻不小心一連串的美麗意外，就走到了這裡。

林右昌表示，以前念城鄉所老師總說「城鄉所最好的出路就是當市長！」他說，雖從沒想過要從政，但很高興能在市政上充分發揮自身專業。他暢談基隆市各項計畫，包括「市港再生標竿計畫」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」、「正濱色彩屋的色彩計畫」等改變的故事。

「苦工做得越多，收穫就越多!」林市長如此形容基隆市港標竿再生計畫，因為超過九成土地都不屬基隆市管轄，「要在太歲頭上動土」，靠的是專業的論述與換位思考，不只為市府省下經費，還能達到雙贏，更讓民眾成為最大受益者，「當市長，每天都在做價值的選擇！」

「我們不能只在基隆想基隆，容易畫地自限！」林市長舉出基隆捷運的規劃案指出，基隆捷運不是只解決基隆市民的通勤問題，最重要的是帶動基隆河谷廊帶的經濟發展更能同步解決例如台北市內湖塞車的問題，因為這樣多贏的評估，才能讓交通部甚至雙北市攜手合作。

兩個多小時的演說，讓台下同學反應相當熱烈，更有同學特別針對城市治理與縣市合作問題發問，林市長舉出台北市興建社會住宅的例子指出，「誰說台北市的社會住宅只能蓋在台北？」他認為，台北市土地成本取得高，這些費用當然會反應在租金費用上，並不能真正幫助需要的民眾，他提出，「其實台北市可以和鄰近的新北、基隆甚至桃園合作，創造雙贏，也真正能夠幫助需要的市民。」他強調，政策上應鼓勵縣市跨域彼此合作，「合則兩利」，將更有利政策制定推展，精彩演說博得滿堂彩。

(中時 )