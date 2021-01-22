林姓女子到金山區泡溫泉，不慎把結婚鑽戒遺留在湯屋。（王揚傑翻攝）

台北市林姓女子本月15日偕夫到新北市金山區泡溫泉，離開時不慎將價值24萬元的結婚鑽戒及3枚金戒指遺留在湯屋，另名游姓女客拾獲占為己有。金山警分局接獲林女報案，警方調閱監視器查明，通知游女到案，將失物歸還林女，並以侵占遺失物罪嫌將游女函送偵辦。

警方表示，游女拾獲鑽戒及金戒指後心生貪念，到桃園區某銀樓將其中2枚金戒指換回等值的金飾，警方17日通知游女到案，游女坦承侵占他人遺失物，表示願歸還失物並賠償失主。林女除感謝警方幫她找回極具紀念價值的結婚鑽戒，也稱讚警方辦案效率。

(中時 )