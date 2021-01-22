台北市林姓女子本月15日偕夫到新北市金山區泡溫泉，離開時不慎將價值24萬元的結婚鑽戒及3枚金戒指遺留在湯屋，另名游姓女客拾獲占為己有。金山警分局接獲林女報案，警方調閱監視器查明，通知游女到案，將失物歸還林女，並以侵占遺失物罪嫌將游女函送偵辦。
警方表示，游女拾獲鑽戒及金戒指後心生貪念，到桃園區某銀樓將其中2枚金戒指換回等值的金飾，警方17日通知游女到案，游女坦承侵占他人遺失物，表示願歸還失物並賠償失主。林女除感謝警方幫她找回極具紀念價值的結婚鑽戒，也稱讚警方辦案效率。
(中時 )
台北市林姓女子本月15日偕夫到新北市金山區泡溫泉，離開時不慎將價值24萬元的結婚鑽戒及3枚金戒指遺留在湯屋，另名游姓女客拾獲占為己有。金山警分局接獲林女報案，警方調閱監視器查明，通知游女到案，將失物歸還林女，並以侵占遺失物罪嫌將游女函送偵辦。
警方表示，游女拾獲鑽戒及金戒指後心生貪念，到桃園區某銀樓將其中2枚金戒指換回等值的金飾，警方17日通知游女到案，游女坦承侵占他人遺失物，表示願歸還失物並賠償失主。林女除感謝警方幫她找回極具紀念價值的結婚鑽戒，也稱讚警方辦案效率。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。