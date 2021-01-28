面容清秀、說話輕柔的黃姓女子，日前因飼養的黑色柴犬「荳荳」意外走失，急著到處張貼尋犬啟事，並祭出3萬元的獎金，不料竟有不明男子意圖趁火打劫，以電話聯繫謊稱黃女失蹤的柴犬在他手上，但他不要3萬元獎金，而是要黃女陪他睡一晚，所幸黃女並未上當，失蹤的愛犬「荳荳」最後也順利地找了回來。

黃小姐在本月25日上午將愛犬「荳荳」送到位於宜蘭縣羅東鎮某寵物美容店洗澡，因為寵物美容店當天正好有工人出入，洗好澡後在屋內閒晃的「荳荳」竟然趁著工人頻繁出入的機會，溜出寵物美容店後不知去向。

得知愛犬走失的黃女著急不已，立即製作協尋海報到處張貼，希望大家能幫忙尋找「荳荳」，也祭出3萬元的高額獎金，豈知她在「荳荳」走失後3天突然接到一通疑似是經過公共電話撥打的電話，居心不良地詢問黃女是否是單身，並表示失蹤的狗在他手上，如果要取回狗，不需要支付3萬元，但必須陪他「睡一晚」。

找狗心切的黃女已經是著急地不得了，竟還遇到有人想趁火打劫，氣得哭了出來，還好失蹤的「荳荳」隨後傳出好消息，在距離寵物美容店約3公里處被其他的好心人發現，立即通知黃小姐前往確認，黃女急忙趕往現場，果然就是失蹤多日的「荳荳」，滿心歡喜地將「荳荳」抱回家，並兌現承諾支付3萬元獎金給通知的好心人，不過搞丟「荳荳」的寵物美容店也展現出負責的態度，包下了這3萬元的協尋獎金。

(中時 )