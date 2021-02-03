帶小孩出門真的要牽緊，一秒都不能放開！一名女駕駛昨天下午開車行經桃園八德重劃區時，差點撞上一名暴衝小女童，幸好她1秒急閃，從女童身旁擦過才沒釀成悲劇，而行車紀錄器的畫面在網路上曝光後，也讓網友驚嘆女駕駛的神反應，「我心臟差點停了」、「驚嚇指數破表」。

女童暴衝到車前女駕駛1秒急閃擦過，神反應讓網友大讚駕照不是雞腿換來的。(翻攝自 爆料公社二社)

這名女駕駛昨天(2日)在臉書「爆料公社二社」PO出差點撞上暴衝女童的現場畫面，從影片可以看到，女駕駛在綠燈後剛起步沒多久，突然一個小女童從路邊的車中竄出，往馬路狂奔，好在女駕駛反應極快，1秒將車頭轉向，與女童擦身而過沒撞上，心有餘悸的她也向女童家人喊話，「這位媽媽，妳差點要悔恨一生了，小孩帶到馬路請牽好牽牢！」

這名女駕駛表示，當下她整個人嚇軟了，在路邊停下從後視鏡確定小孩沒事才開車離去。對此，網友們看完影片後紛紛留言：「太扯了」、「這小孩會被自己的父母害死」、「牽好很難嗎」、「我在電腦前都看到嚇尿了」、「不是媽媽差點要悔恨一生，是你差點要倒楣一輩子」，還有網友表示，若換作是他一定下車跟女童家屬吵架，「你脾氣真好」、「我也遇過，當時生氣大吼也沒有大人要承認那小孩是他們的」。

同時不少人稱讚駕駛的技術很好，「有專心開車，反應很快非常好」、「駕駛好技術！我中和馮迪索認可妳了」、「你的駕照不是雞腿換來的」、「好危險，真的差一點，速度再快一點恐怕就閃不過了」。

(中時新聞網)