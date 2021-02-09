許多想在年後轉職的人，近日都開始整理履歷或是安排面試。一名女網友日前面試完後，主管當下就口頭告知她已經錄取，但離開後才驚覺沒有拿到正式的錄取證明，讓她擔心的上網詢問網友意見。文章PO出後，有過來人就提醒「千萬不能輕忽！」

一名女網友昨（8）日在論壇Dcard發文，表示她近日面試了一家公司，過程中有談到何時可以上班，主管口頭上也說她已經錄取，並請她填寫各種資料要送去給人資。但她事後還是對於沒有拿到正式的錄取通知感到很不安，只好上網詢問網友「若是想拿到正式offer，應該要詢問主管還是人資呢？以及該如何詢問才比較好？請版上各位大大幫幫我！」

文章曝光後，不少網友都熱心提供方法和說法，「我的情況跟你一樣，得到口頭offer過了兩個禮拜都還沒收到email，建議可以先寄信詢問看看，內容就先表明你是於幾號面試哪個職位，然後感謝對方給你這份工作機會，最後再表明你的目的，詢問報到日期以及報到當天需注意的事項等等，看對方怎麼回覆」、「打電話找人資，就說你是誰、幾號去面試的，且拿到口頭offer，希望能發一份正式錄取的電子offer到信箱，好方便準備報到當天需要帶的東西」。

還有不少過來人提醒，「有些公司會有放鴿子的習慣，沒有拿到電子offer前不要輕忽，如果有錄音至少事後妳可以有點補償」。