雖然人的內涵很重要，但在與人交往時，第一印象更加重要，外表長得好看的人，雖然容易吸引他人關注與追求，不過長相普通的女生，其實也有她們的優點，有些女性個性溫柔又善良，也些則是自帶超強好運，甚至還有旺夫相，身邊也不乏追求者，近日《搜狐》就分享3個外表一般，但天生自帶好運的生肖。

1.生肖鼠

屬鼠的人不僅講義氣，而且也很顧家，在她們眼中，家庭才是最重要的，儘管外貌並不是國色天香，但溫柔的她們，也總是能吸引異性關注，而天生運氣佳的她們，不僅為自己帶來好運，甚至非常有旺夫相，還會將好運帶給親人，生活也因此越過越好。

2.生肖馬

屬馬的人都很有氣場，雖然外表普通、脾氣差了一點，與另一半發生爭執時，甚至很喜歡使出冷暴力，這也讓老公無計可施，不過她們的運勢非常好，甚至還有旺夫相，結了婚以後，對於兒女的教育極為重視，因此孩子也非常聽話且有出息，能娶到這種妻子可說是非常幸福。

3.生肖猴

屬猴的人個性又幽默風趣，就算生長在貧困的家庭，她們仍是抱著樂觀的態度過生活，並不會因此自怨自艾，這也為屬猴的人帶來好運，儘管長相普通，但卻非常有旺夫相，而且她們就像有三頭六臂一樣，不僅會教育好孩子，甚至還會把公婆照顧好，讓丈夫能安心的全力衝事業，是非常優秀的賢內助。

(中時新聞網)