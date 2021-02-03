偶像劇男神「小樂」吳思賢是形象清新的「學霸」藝人，演、歌雙棲的他，日前才剛發新單曲，但本刊卻於1月22日晚間直擊，他和一男一女2名友人在家中聚會時，男性友人站在窗邊拿1個玻璃罐吞雲吐霧、陶醉不已，小樂則拉長脖子探頭向窗外查看後關窗，但疑因受不了屋內煙霧瀰漫，再度將窗開了小縫，室內隱約可見2男1女身影不斷晃動。警方觀看影像後認為，該玻璃罐應是用來吸食安非他命、俗稱「水車」的毒品吸食器。

本刊直擊，1月22日晚間9點多，頭戴灰色畫家帽、身穿白色毛衣的小樂，獨自開著1輛黑色賓士，前往台北市大安區高檔雞湯名店「運鈍根湯」。渾身潮味的他，停妥車子後走進店內1張桌子，該桌坐著2名男子，1個頭頂金髮（金髮男），另1個全身黑衣（黑衣男）。

1月22日晚間，本刊從大安區一路跟拍小樂到他家，沒想到卻直擊他與友人開「嗨趴」。（圖／本刊攝影組）

小樂入座後，立刻與2名男子談天說地，不時露出帥氣燦笑，3人看來像是交情不錯的麻吉。約半小時後，一行人起身走出餐廳，步行前往小樂的停車處，只見他先彎身清理後座，才讓2名友人上車，相當符合其在多部偶像劇的「暖男」形象。

黑色賓士抵達信義區1處大樓後，金髮男先行下車，小樂則繼續載著黑衣男開到捷運「後山埤站」附近，他在巷弄繞了好一會兒，總算找到停車位。小樂從駕駛座下車時，拎著大包小包，接著還拖出一個行李箱，黑衣男見狀立刻上前幫忙，2人一前一後進入小樂位在1棟舊公寓的住處。約半小時後，1名長髮及肩、五官秀麗的大眼妹突然現身，也走進該公寓上樓，2男1女隨即在小樂住處開起小轟趴。

晚間10點28分，小樂與黑衣男的身影一起在半開的窗邊出現，2人聊得相當開心。本刊直擊，黑衣男左手拿著1個玻璃罐，頂部有1根細管狀物，他多次用火噴燃玻璃罐後，罐內立刻不斷起泡，他則順勢含住管狀物，接著吐出大量「不明煙霧」。

1月22日晚間10點38分，本刊從小樂住家窗戶拍到小樂的友人正在吸抽疑為吸毒用具的「水車」（左，紅框為示意圖），而從右邊影中人的衣角可比對出，正是稍早從大安區回家的小樂（右紅框）。（圖／本刊攝影組）

黑衣男每回仰頭吞雲吐霧時，看來都相當陶醉，一旁的小樂則口沫橫飛，比手畫腳和他聊天。10點45分，小樂從窗戶探頭，不斷左右張望，一度伸長脖子向下查看，之後關上窗戶，接著室內突然熄燈一片漆黑。詭異的是，2分鐘後，或許因室內煙霧彌漫，為了通風又有人摸黑將窗戶打開1條小縫。此外，屋內也一度又出現微弱光源，有時看來像藍色，有時又變換為其他顏色，隱約可以看見2男1女不斷晃動的身影。

直至翌日凌晨1時12分，黑衣男、大眼妹相偕下樓，在大門口等待好一陣子後，搭上多元化計程車離去。小樂則直到清晨都未現身。

對於友人在小樂住家「吸水車」等情事，小樂經紀人小穎直呼「不可能」，得知本刊拍到清楚畫面，她表示將向小樂、公司查證再回覆，隔日，小樂經紀人透過律師表示，小樂本人並無從事任何違法行為，同時附上2月2日當天的驗尿報告以證清白。

1月22日晚間10點47分，小樂關窗熄燈後，屋內開始閃爍各種彩色微光，並可看到有人影在晃動。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)