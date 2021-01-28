麻園8街農地傾倒的廢棄物，有被焚燒留下灰燼的痕跡。（羅浚濱攝）

竹北市麻園里麻園8街一處農地，長年被丟葉菜類及紙箱等廢棄物，汙染鳳山溪，嚴重影響地方生態環境，麻園里長許榮生28日請市民代表蔡雅鍹等人到場會勘，希望解決這個「麻園之瘤！」環保局表示，將要求行為人2月底清除廢棄物，若未改善將依廢清法開罰。

從麻園8街到鳳山溪水防道路路口，沿途可見紙箱及塑膠籃裝的棄廢葉菜和發臭的橘子，並有焚燒廢棄物後的灰燼，當地民眾指是吳姓男子多年在該地丟垃圾，汙染地方環境，廢棄物並隨著水流流進麻園生態公園。

許榮生說，吳男原在地方丟廢棄傢具，這6年來則到菜市場收廢棄蔬果，丟到近千坪屬吳男90多歲母親名下的農地上，吳男生性凶悍，地方民眾都不敢惹，他一直勸導也沒用，也曾警方和環保局曾來處理。

許榮生說，吳男是用機車後加1個小拖車方式載棄廢棄物，去年被警方當場逮獲以現行犯移送地檢署偵辦，放出來後竟放話恐嚇他「要放火燒你家房子！要殺你全家！」近來又不時在該處倒垃圾很快就發臭，找人來清理廢紙箱，竟被吳男阻止。

許榮生指周邊是麻園生態公園，很多民眾在鳳山溪堤防運動，常會聞到惡臭味，希望大家想辦法把這個汙染地方的毒瘤處理掉，恢復麻園的生態環境。

市民代表蔡雅鍹指鳳山溪河道沿岸堆積無數的垃圾，對竹北城市形象非常不好，許里長已投入很多心力，成立志工隊也沒辦法清理，希望市公所和縣府環保局重視此問題，用公權力介入解決「麻園之瘤」。

環保局一般廢棄物防治科人員說，去年曾到場處理好幾次，吳男態度都很囂張，說「我做堆肥不可以嗎！」警方移送地檢署後，吳男竟獲不起訴處分。

一般廢棄物防治科長蕭宏杰說，上週接獲檢舉該處又被傾倒廢棄物，將要求行為人吳男限期在2月底清除完畢，若未處理將依廢清法27條處1200元到6000元罰鍰。

(中時 )