台南市關廟區一家廢塑膠再利用工廠，被稽查人員發現行政作業違規依法可處罰款6000至300萬元。（環保局提供／洪榮志台南報導）

農曆年節近，環保稽查不鬆懈！台南市安定區一家被勒令停工的地下廢棄物處理工廠，被環警聯合稽查小組查獲擅自復工營業，除場內堆置大量待處理的廢棄物外，也沒有申請廢水排放許可證，當場依違反《水汙染防治法》告發，並將負責人移送台南地檢署偵辦。

市府環保局近日會同環保署南區督查大隊、警政署保七總隊第三大隊及第三中隊共27人，兵分5路同步稽查，鎖定安定區、仁德區、關廟區、學甲區等5家工廠，查獲3家工廠分別有違反《水汙染防治法》、《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》等行為，分別依情節移送法辦或開單告發。

環保局表示，安定區地下廢棄物處理工廠先前曾因違反水汙法被裁罰停工，早已是環保局鎖定的重點巡查對象。近期發現疑似復工後，列入聯合汙染稽查小組對象。依水汙法規定可處負責人最高3年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以上500萬元以下罰鍰。

至於其他2家工廠，一家是位於關廟區的廢塑膠再利用工廠，稽查人員在現場發現業者收受廢泡棉、產生的廢鐵，卻沒有登載在廢清書上，廢棄物也未申報產出貯存，相關行政作業違規，依違反事業廢清法可處6000至300萬元罰款。

另一家違規工廠是位於學甲的木業工廠，其空汙處理設備故障未修，事業廢棄物也沒做好防雨水、汙水滲漏等措施，分別依違反空汙法及廢清法開單告發，最高可處2000萬元。

市長黃偉哲表示，絕不允許惡劣廠商挑戰政府維護環境品質、執行公權力的決心，事業單位不要抱持僥倖的心態以身試法，請大家一同愛護鄉土，讓青山長在、綠水長流，為後代子孫留下美好淨土。

環保局長謝世傑也強調，該局會持續稽查取締，做好環境維護工作；民眾如果發現違法情事，請撥打0800-066666環保報案專線，該局也會盡快派員前往查核。

(中時 )