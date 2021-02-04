繼1月底甫破獲9件竊賊闖入店家行竊的連續竊案，台南市政府警察局歸仁分局3日開始執行「110年加強重要節日安全維護工作」（春安工作），再由轄內文賢派出所員警破獲12件汽、機車內財物連續竊盜案，成果豐碩。

該所員警於3日下午執行專案勤務時，在仁德區虎山國小後門虎山公園，當場查獲戴姓嫌犯疑涉竊取重機車置物箱內皮夾及現金新台幣300元，經擴大偵辦，戴嫌在本分局轄疑另涉11件車內財物竊盜案，全案依竊盜罪嫌移送南檢偵辦。

歸仁警分局長洪頂力表示，民眾駕駛汽、機車至公園或觀光景點活動時，務必要養成離車隨手上鎖的習慣，有方向鎖的應將方向鎖鎖上，也應啟動警報裝置，並仔細檢查車門、車窗、後背箱或機車置物箱等是否鎖牢，並記得取走車鑰匙，切忌將個人證件、家裡鑰匙及貴重物品放置在車內，如現金、手提電腦、照相機等物品，避免遭宵小覬覦破壞車窗，侵入住宅行竊，帶來更大損失。

春節假期將至，歸仁分局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為工作主軸，加強犯罪預防宣導維護社會治安，維持交通安全順暢，積極為民服務，回應民眾需求，強化警察維護治安之意志與決心，全力投入今年度加強重要節日安全維護工作，讓民眾過一個好年。

(中時 )