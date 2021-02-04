今年加強重要節日安全維護工作於昨(3)日22時正式啟動，新北市政府結合警、消、義警、民防等協勤民力，在密集勤務規劃下，於春節期間無間斷提供治安、交通及為民服務作為，以確保春節期間社會治安良好及交通順暢等，讓民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度佳節，這次加強重要節日安全維護工作，將從2月3日22時開始至2月18日0時為止，為期15天。

淡水警分局長黃南山表示，今年警方以治安平穩、交通順暢及民眾安心，為三大工作主軸，於春節期間警方將加強犯罪偵(預)防、維護交通順暢、立即回應民眾需求，展現共維社會治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，偕同淡水警分局協勤民力堅守崗位，發揮整體力量，持續提供便民服務，營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的年節氣氛，讓民眾能夠安全、安心過好年。

淡水警分局於首日同步實施擴大臨檢，共查獲酒駕公共危險2件2人及毒品、詐欺(共6案)通緝犯1件1人，成效良好。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )