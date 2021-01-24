勞工局做工行善團至鹽水區幫李阿公修屋。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

勞工局做工行善團木工志工跨區至路竹為身障者吳女士打造舒適的無障礙浴室。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局結合「做工行善團」各工會專業志工替弱勢修屋，24日有電氣、油漆、木工工會志工兵分三路前往玉井、鹽水及跨區至高雄市路竹區為弱勢修屋，希望趕在過年前讓他們能有安心居住的地方。

玉井區的江姓屋主家因電線走火導致火災，市長黃偉哲獲知訊息後，即請勞工局協助，局長王鑫基偕同玉井區區長陳新澈、木工、電氣和鐵工等志工們會勘丈量，預計農曆年前趕工進行部分修繕，先將幾乎全毀的屋頂修繕完成並重新配置電線，玉井區公所也協助拆除的廢棄物清運。

江姓屋主為中低收入戶，平日夫妻倆打臨工維生，還要照顧祖母及兩名未成年子女，實在無力負擔災後重建的巨額費用，災後全家只能擠在未嚴重損壞的房間度日，因也有漏雨現象，所以屋頂暫時用帆布遮蓋。

勞工局做工行善團會勘後，日前已由台南市屏東縣同鄉會的鐵工志工完成鐵厝鋼骨施作，今日由電氣志工重新配置電線管路，確保屋主一家人的用電安全，先讓江家過年時有個遮風避雨的家，後續再進行其他修繕作業。今日大台南總工會理事溫金輝特別提供午餐及飲料慰勞志工。

鹽水區高齡90幾歲的李阿公目前獨居，仰賴每月3500元的老農津貼維持生計，健康欠佳且行動不便，屋頂漏水，寒風也會從屋頂縫隙中吹進來，電線老舊容易有走火的風險。

日前在鐵厝、木工與電氣志工的接力修繕後，已明顯改善居住環境品質。今日在油漆工會志工的巧手粉刷下完工，老舊的房屋煥然一新，讓獨居的李阿公終於有個安全溫暖的家，另外鹽水區區長姜家彬、坔頭港里里長張碩晉及台南市勞工志願服務協會理事長梁志男也攜帶餐點和飲料慰勞志工。

路竹區的吳女士為身障者，靠輪椅行動，每月僅領取微薄的身障津貼過生活，台南市勞工局做工行善團、高雄市政府及高雄市總工會評估後，決定在屋後擴建一間輪椅可進出的浴室。

日前台南市做工行善團與高雄市工會行善特攻隊合作，已完成鐵工、配置電線管路及安裝化糞池、地面混凝土打底及貼磁磚施工，今日由木工志工安裝浴室天花板塑膠板、牆壁矽酸鈣板，打造舒適的無障礙空間。

王鑫基表示，衷心感謝志工夥伴的熱情相挺，甚至跨縣市服務，於同日兵分三路進行修繕，讓愛延伸到需要照顧的角落。

(中時 )