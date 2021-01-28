雲林縣北港警分局關懷貧困及弱勢邊緣戶，發起「敬老扶貧關懷慰問弱勢活動」。（張朝欣攝）

雲林縣北港警分局關懷貧困及弱勢邊緣戶，28日由警分局長顏偉丞、雲林縣議員蔡岳儒、志工中隊長黃鴻祺、義交中隊長林文彬等人，共同發起「敬老扶貧關懷慰問弱勢活動」，受贈對象共計300戶，讓弱勢家庭備感溫馨。

顏偉丞表示，縣議員蔡岳儒深知在地弱勢族群生活艱困，匯集眾人愛心購買在地小農地瓜、捐贈日常用品做公益，11年來透過這樣的結緣方式，讓社會的善心資源能適時發揮功能，也讓許多家庭受惠、台灣社會多一份安定與溫暖，善行傳為地方美談。

顏偉丞強調疫情還沒有完全結束，大家不能有絲毫鬆懈，為讓民眾有個平安快樂的農曆新年，鼓勵員警發揮在地人民褓母的精神，善用職業所能，找出轄內極需幫助或困苦的民眾，給予適當的協助與幫忙，也提醒員警轉送濟助物資時，應保持社交安全距離。

黃鴻祺說，在工作中常會接觸到貧苦弱勢民眾，雖在有限經濟條件下，無法即時普遍地給予幫助，但行善意念不能中斷，因此多年來與北港警方攜手各界，匯集善心與愛心，警民協力寒冬送暖，期盼透過拋磚引玉，吸引更多的愛心迴響。

北港警分局即日起展開為期15天的加強重要節日安全維護工作，顏偉丞也藉由此次關懷活動，宣導警方春節期間提供「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金護鈔」等服務，有需要的民眾可就近向分駐、派出所提出申請。

(中時 )