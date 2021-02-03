頭份市長羅雪珠赴頭份消防分隊致贈加菜金。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

為感謝警、消人員加強重要節日安全維護工作，犧牲假期堅守崗位，頭份市長羅雪珠於3日下午2時，偕同代表會温俊勇主席等人前往頭份警分局暨轄下派出所，以及苗栗縣消防局頭份分隊慰勉警消人員辛勞。

頭份市長羅雪珠，是在頭份警分局副分局長張進基、頭份市民代表會主席溫俊勇、市民代表許銑倫、鍾振池、陳詩舷陪同下前往頭份分局、頭份派出所、尖山派出所、斗坪派出所等慰問並發放加菜金。

市長所致贈慰問金，計有：頭份分局6萬元、頭份派出所3萬元、斗坪派出所2萬元、尖山派出所2萬元及消防局頭份分隊2萬元，合計15萬元。

今年加強重要節日安全維護工作，將於本工作自2月3日22時起至2月17日24時止，為期15天，在此期間內，統合警察、消防、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪預防宣導，維持交通安全順暢以及確保消防安全，並積極強化為民服務之具體作為，有效回應民面向之需求，務使民眾在年節期間「居家安心、出外放心」，平安過好年。

頭份分局分局長何孟宗表示：非常感謝羅市長積極支持本分局，春節期間本分局為了營造「平安、祥和、快樂」的幸福家園，讓民眾歡喜過新年，將盡最大力量，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標，確保社會安寧，使民眾能歡渡佳節。另本分局於春節期間有提供舉家外出安全維護及鉅額提款護鈔服務，有需要的鄉親，請電洽各分駐派出所，本分局將熱忱為大家服務。

(中時 )