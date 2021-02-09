春節連假明天展開，東勢警分局加強年節交通疏導。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

春節連假明天展開，將有大量返鄉及觀光人車潮，為維持轄區道路交通順暢，台中市東勢警分局在「交通順暢-一路順暢、人車平安」目標下，規劃勤務要求各單位確實執行，亦請民眾務必配合員警指揮，以度過美好的春節連續假期。

交通部觀光旅遊局為因應肺炎疫情，公布全國25處風景區實施旅客人流管制預警措施，其中東勢林場實施防疫遊客承載量達到2442人時，東勢警分局會配合東勢林場的管制措施，派員於勢林街管制車輛，勸導民眾改往周邊景點。

東勢警分局指出，依歷年經驗，春節出遊經台8線往谷關風景區往往造成車多壅塞，將聯繫鄰轄和平警分局，視車況分別在行車沿線東勢大橋、成功橋、龍安橋及天福橋擺放「和平谷關目前車多 請耐心駕駛或改道」的牌面提醒；如果北部民眾到本轄遊玩，回程發現往國道4號接國道1號北返車多壅塞時，建議走台3線過卓蘭大橋後，左轉台140線再接國道 1號北上；南下的民眾可走台3線前往豐原交流道接國道 1號南下，以節省時間。

東勢警分局指出，此次交通疏導規劃重點為觀光景點、風景遊憩區及台3、台8線省道疏運路線周邊，為東豐自行車道、東勢林場、新社古堡莊園及往谷關風景區等必經之路，為維持交通順暢，除針對重要路口及觀光景點周邊道路規劃疏導勤務，並協請義交人員於重點時段協勤疏導，請民眾配合遵行，各重點地區、路段將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

東勢警分局表示，春節連續假期交通疏導管制作為，將主動連線警察廣播電臺台中台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

(中時 )