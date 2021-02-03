台中市南屯區豐樂里社區發展協會理事長陳文應發起贈送愛心白米活動，警察局第四分局南屯派出所及警察志工中隊受邀響應參與，秉持著「警察心、菩薩行」慈悲、博愛互助精神，將愛心米分送到轄內的獨居老人、低收入戶弱勢團體，感受社會的溫暖。

民眾對於警察除維護治安及交通工作，還關懷到社會角落的弱勢族群，愛心不落人後。

關懷弱勢族群是警察為民服務工作之一，南屯派出所所長江松泳鼓勵同仁探訪基層，結合地方善心人士發揮大愛精神。

陳文應至轄內豐樂公園舉辦寒冬送暖贈米活動，因年關將近，希望讓轄內較清寒、困苦之民眾能稍稍緩解、安心過年。

員警拜訪警勤區內弱勢族群，送上一包包白米，使民眾備感溫馨，稱讚員警如此暖心的舉動，真的「揪甘心；民眾也感謝分局的志工媽媽協助關懷，希望拋磚引玉，讓更多人關心弱勢族群。

南屯派出所所長江松泳說，員警執勤若發現弱勢族群，主動通報社會局、區公所等相關單位，民眾如有急需，員警亦樂於為民服務，希望能在寒冬中送上微薄的溫暖，讓民眾感受到員警的用心。

(中時 )