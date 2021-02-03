台中市警察局第四分局出動各單位員警配合志工、民防與義警，特至各宮廟、教會向民眾宣導防疫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

春節假期即將到來，南屯區各宗教信仰場所超人氣，台中市警察局第四分局從月3日至17日執行「加強重要節日安全維護工作」，以治安平穩、交通順暢及民眾安心為主軸，出動各單位員警配合志工、民防與義警，特至各宮廟、教會向民眾宣導，自身做好防疫工作，外出佩戴口罩、落實安全社交距離，遵守中央主管機關宣布新規範，保護自己與家人健康。

宣導防疫觀念，黎明派出所自製海報、發放文宣品加強宣導力道，分享警方於春節期間提供機動派出所、居家安全維護或協助存(提)款安全維護等貼心的服務措施；呼籲民眾多關心身邊的弱勢族群，結合民力一起幫助失蹤人口找到回家的路，協助他們與家人團圓過年。

除了到戶外進行宣導，黎明派出所所長林澤聰前往警察廣播電台台中分台，向「空中」聽眾宣導在春節期間警方維護治安與交通順暢的具體作為。

對於轄區獨居長者或低收入弱勢族群，林澤聰與當地鄰里長及地方善心人士籌出資源，準備白米、調味料、沙拉油、飲用水等生活必需品給予急需關懷對象，透過警方及鄰里長、志工的關懷問候，讓長者們吃得飽、心也暖。

(中時 )