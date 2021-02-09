新北市金山警分局將實施彈性「總量管制措施」，農曆春節初一至初五（2月12日至2月16日），管制財神廟上山車輛，敬請用路人配合。（金山警分局提供）

北海岸著名的金山財神廟，過年吸引爆量各地遊客前往求財，因廟宇位處路幅狹小的山區道路半山腰，汽車會車不易，部分路段僅能單向通行，新北市金山警分局將實施彈性「總量管制措施」，農曆春節初一至初五（2月12日至2月16日），管制財神廟上山車輛，敬請用路人配合。

金山警預估初一、四及五（2月12、15、16日）往金山財神廟參拜車潮最多，從財神廟山下到山上時間恐長達2小時，金山警將彈性實「總量管制措施」，於萬里區臺2線與員潭路口及大鵬派出所路口管制車流禁止上山，管制期間請民眾前往金山老街、中角灣、石門洞等觀光風景區旅遊，後續解除管制後，再前往金山財神廟。

上山往財神廟路線請配合從萬里區臺2線與員潭路口（財神童子雕像前）左轉上山，由金山區臺2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。

金山財神廟周邊停車場（共計900格停車位），廟方並提供8部接駁車往返停車場及財神廟，請民眾配合廟方志工引導，並多加利用接駁車服務。

金山財神廟上山參拜尖峰時段約為8-14時，下山回程尖峰時段約為15-19時，因上下山路口緊鄰北海岸主要幹道台2線，進出山區道路車速緩慢，請民眾耐心等候，另請民眾金山區臺2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引右轉離開，金山分局將隨時掌握周邊車流狀況加強疏導，以加速車流運行。

(中時 )