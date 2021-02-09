鐵路警察局台北分局新竹分駐所近日辦理防搶演練，模擬歹徒持西瓜刀至台鐵新竹站售票處行搶，警方獲報後迅速到場將歹徒逮捕。（鐵路警察局新竹分駐所提供／陳育賢新竹傳真）

警方於站區大廳舉行交通安全、犯罪預防以及廉潔防貪等宣導，並發送精美的宣導小物。（鐵路警察局新竹分駐所提供／陳育賢新竹傳真）

年關將近，台鐵新竹車站竟傳遭搶？農曆年節前夕，車站內的人流將大幅增加，為了提高站務人員防搶應變，並強化員警的偵防犯罪能力，鐵路警察局台北分局新竹分駐所近日結合台鐵新竹車站舉辦「防搶演練」，防制各類強盜或搶奪等重大刑案的發生。

「搶劫！把錢通通交出來」，此次演練中，警方模擬歹徒手持西瓜刀至新竹車站售票窗口行搶，逼迫站務收銀人員將錢財全數交出。

警方接獲台鐵票房報警系統後立即派遣警力，迅速抵達現場，並以優勢警力將歹徒壓制逮捕，過程中使用了警槍及警盾戒護，並以電擊槍成功制伏歹徒，全程真槍實彈並全力逮捕，展現警方打擊犯罪的能力及效率。參演人員各個演技逼真，吸引不少路過民眾圍觀。

防搶演練期間警方同時結合志工針對交通安全、犯罪預防以及廉潔防貪作宣導，提升民眾正確觀念，達成降低事故發生率、防制犯罪發生及提升警方廉潔形象等目標。

台北分局分局長古榮增表示，分局平時即與台鐵站務員宣導防搶應變觀念，春節前夕特別加強演練，藉此提升台鐵站務員保衛能力。

他也呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時，重要物品應隨身攜帶並妥善保管，觀察周遭有無可疑人士跟蹤尾隨，多一分注意多一分保障，讓不法之徒無機可趁。

(中時 )