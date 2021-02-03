屏東縣警局交通隊統計，2020年屏縣發生2萬9287件交通事故，死傷人數為2萬3545人，為防制交通事故發生，警局就每起死亡車禍均邀集路權機關進行現地會勘，除了解肇事原因外，並對交通工程、執法及教育宣導提出改善策略，以提升用路安全，且善用大數據分析事故資料，作為勤務規劃準則。

屏縣交通隊長魏坤男指出，屏縣平均每天約65人因交通事故導致死傷，相當於每小時約有2.7人身受交通事故危害，其中以屏東市占9874件（34％），死傷人數8162人（35％）為最高。進一步分析以廣東路、中正路及民生路為易肇事路段，肇事時段以6至8時及18至20時為高峰，即上下班時段。

因此，自2月起警局進一步運用義交民力，將人力配置在屏東市3大易肇事路段及10大易肇事路口，於平日7至9時及17至19時，協助整理交通秩序，搭配機動巡邏員警加強各路段違規取締，共同展開為期3個月的事故防制專案勤務，藉此提高見警率，使民眾有感，減慢行車速度，以達事故防制之目標。

魏坤男表示，專案推行至今，執行時段路口均未有交通事故發生，屏東市區其餘路段事故件數也同時下降。屏東縣長潘孟安則指示，交通與治安維護為警察工作主軸，交通執法由警察負責，交通疏導仰賴義交夥伴協助，對於義交付出除表達謝意外，縣府將全力支持推展交通安全，作為警民工作強而有力的後盾。

(中時 )