財團法人九華山地藏庵28日捐贈嘉義縣855萬1400元冬令救濟金及白米代金，有1859戶低收入戶受惠。（呂妍庭攝）

財團法人九華山地藏庵28日捐贈嘉義縣855萬1400元冬令救濟金及白米代金，有1859戶低收入戶受惠。（呂妍庭攝）

財團法人九華山地藏庵28日捐贈嘉義縣855萬1400元冬令救濟金及白米代金，有1859戶低收入戶受惠。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人九華山地藏庵28日捐贈嘉義縣855萬1400元冬令救濟金及白米代金，有1859戶低收入戶受惠。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農曆過年快到了！財團法人九華山地藏庵28日捐贈嘉義縣855萬1400元冬令救濟金及白米代金，有1859戶低收入戶受惠，尤其地藏庵自2004年起年年送暖給低收入戶，累計捐贈善款高達9155萬7500元，縣長翁章梁感謝九華山地藏庵10多年來持續關懷弱勢，投入社會公益不落人後。

九華山地藏庵董事長黃俊森率董監事拜會縣府，並捐贈冬令救濟金和白米代金，由翁章梁代表接受並回贈感謝狀，今年共有1859戶低收入戶受惠，每戶發放4600元救濟金和白米代金。

黃俊森指出，九華山秉持地藏王菩薩大慈大悲的大願，每一分善款都會用在刀口上，董監事行善不分縣市，都當一家人看待，弱勢朋友甘苦過年的時候，菩薩就該出手，強調九華山不只要行善18年，還會一直做下去，再做20年、百年後還是在做，希望弱勢朋友都能自立自強，教育好子弟，日後事業有成，都能回來行菩薩精神。

翁章梁表示，九華山地藏庵的義舉令人感動，除了10多年來近億元的冬令救濟善款，還幫忙年菜送暖和捐贈行動書車，每逢過年或窮苦人家最需要的時候，都看得到地藏庵送暖，感謝黃董事長所率領的團隊將地藏王菩薩的精神顯現在嘉義縣。

(中時 )