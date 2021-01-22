中和在地有線電視業者Home＋中嘉新視波有線電視今日也一起做公益，在本土疫情不穩定下送上防疫口罩，並提供2021年低收入戶家庭免費安裝及收視有線電視服務的回饋。（翻攝）

中和在地有線電視業者Home＋中嘉新視波有線電視今日也一起做公益，在本土疫情不穩定下送上防疫口罩，並提供2021年低收入戶家庭免費安裝及收視有線電視服務的回饋。（翻攝）

金牛年春節將至，為表達對弱勢家庭的關懷，新北市中和區公所今（22日）、明（23日）兩日在區公所1樓大廳、前國防管理學院中正堂及秀峰市民活動中心3個據點同步發放6萬4000公斤的愛心米，讓弱勢家庭能夠提前感受過年氣氛及社會溫暖。

公所在防疫優先考量下，將發送白米的地點移到公所外平台，以避免室內人潮聚集，在戶外拉開距離做好防疫，守護市民朋友健康，Home＋中嘉新視波有線電視與國稅局、稅捐處、碧湖社區等多個單位、也共同參與活動並一起關懷弱勢打造幸福健康的幸福中和。

中和在地有線電視業者Home＋中嘉新視波有線電視今日也一起做公益，在本土疫情不穩定下送上防疫口罩，並提供2021年低收入戶家庭免費安裝及收視有線電視服務的回饋，讓民眾在外能安心做好防疫措施，在家也能開心收看有線電視。

Home＋中嘉新視波特助薛宏基表示，很開心能夠來到中和區公所愛心白米發放送暖活動，可以與各單位一起發白米協助弱勢，提醒中和區符合2021年低收入戶資格的朋友可以攜帶低收證明文件及身分證到新視波永和區中和路345號1樓門市申辦。

若2020年有申請者而今年也符合資格的民眾可以將低收證明文件、身分證影本及電話號碼傳真至8923-2657，就會將優惠進行展延。

(中時 )