為擴大微型保險保護傘、強化社會安全防護網，金管會日前宣布放寬微型保險可承保範圍，將領取中低收入老人生活津貼的高齡長者及其家庭成員也涵蓋在內，預計至少有17萬戶受惠。

3度放寬、擴大承保對象範圍

所謂的「微型保險」是指保險業為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單。

根據衛福部統計顯示，截至去（109）年11月底止，領取中低收入老人生活津貼有17萬戶，此次金管會放寬微型保險承保對象，只要符合《老人福利法》規定，包括：中低收入老人本人及其配偶、直系血親與家屬（依《民法》有共同居住生活事實者），都納入微型保險承保身分者範圍，因此預計至少有17萬戶受惠。

據了解，截至去年11月底止微型保險投保最新數據，累計承保金額新台幣3,058億元，其中有效契約件數42.7萬件、有效承保金額1,416.9億元。目前投保對象以原住民最多、佔比29.62％；其次是特殊經濟家庭和中低收入戶、佔比29.41％；再者是身心障礙者、佔比21.28％。

針對此次的政策放寬，金管會進一步指出，繼103年和107年陸續放寬承保對象後，此次是第3次放寬、承保對象也更多元，除了原先的中低收入戶外，其他包括原住民、漁農民、特殊經濟家庭、身心障礙者及各個族群的家庭成員，建議符合投保資格者可視自身需求適時投保微型保險，以加強個人基本保險保障。

(中時新聞網)