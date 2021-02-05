台中市議會民進黨團5日呼籲中央、地方盡速提出對策杜絕回捐，避免更多社工及服務對象權益受損。（盧金足攝）

台中市議會民進黨團5日針對近期台中保護性機構遭舉報社工薪資不完全給付，協同民間團體出面表示，該案受害人遍布台中、南投，民進黨團、立委及民團呼籲地方中央皆應提出對策，避免更多社工及服務對象權益受損。社會局針對台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會和台灣保護服務協會，要求社工領到薪資後，回捐部份給協會，強調嚴禁社工薪資回捐陋習，為保障社工權益，社會局嚴查到底，要求違規協會將薪資全數退還當事人，並採最重處分，停止協會補助資格五年。

民進黨團表示，該案回捐手法與以往預先扣留薪資不同，而是以全額薪資給付，再要求社工將回捐款項匯入機構主管私人帳戶，以符合市府核銷文件要求，手法更顯現若非當事人現身舉報，市府現行補助要點實難以規範回捐情事。

針對該機構今年度接受中央及地方政府補助，若在無任何轉銜計畫下貿然停止補助，讓機構同為受害人的現職社工恐面臨年前失業、心靈受創，同時造成個案服務品質不穩定的風險，市議員張家銨表示，勞工局及社會局應介入協助機構員工及個案，保障勞工的基本權益及創傷補救。

市議員陳淑華說，社工人員薪資本來就不高，被要求薪資回捐薪資已經非常多年的事情；陳淑華曾在議會向社會局質詢社工人員被機構要求薪資回捐，顯見社會局忽視這個情形，社會局必須一改過去的態度，正式面對、解決，營造正向的社會工作環境。

社會局指出，一月中接獲投訴後，立即約詢相關人員釐清，初步調查，兩個協會以「薪資贊助」為由，違法要求社工回捐薪資，違反《台中市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展社會福利服務審核作業要點》受補助單位執行補助計畫及經費，有自籌款或申請補助資料編列不實或造假情事、未依用途或虛報、浮報等情況，得依情節輕重停止補助一至五年。

社會局表示，處遇協會和保護協會以薪資匯回不實手法，長期規避社會局行政查核與會計核銷作業，情節嚴重，已要求該單位全面清查自2015年起的政府補助與委託案，歸還薪資並通知當事人。

另外，該協會涉及薪資投保不實部分，社會局已移請勞工局查核，因兩個協會理監事會與業務主管多有重疊，社會局將主動函請內政部續查，也會將調查結果函報衛福部，依相關補助要點規定處置，至於部分案件涉及「政府採購法」履約及核銷不實，社會局將依該年度契約規定裁處。

社會局強調，已積極安排其他單位銜接，相關社會福利服務不會因此中斷，衛福部社家署已建置「社福人員勞動申訴及溝通平台」，由各地方政府社會局擔任聯繫窗口，社工如有勞動權益相關問題，均可透過平台申訴反映。

(中時 )