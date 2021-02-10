台中市政府社會局「自立家庭築夢踏實計畫」已邁入第十年，每年服務100戶低收入戶家庭，今年過年前結合民間資源，發送禦寒衣物、暖暖包、乾糧等物資給參與計畫的家庭，希望家家戶戶過個好年。

社會局表示，開辦「自立家庭築夢踏實計畫」，針對有高中職以上在學子女的低收入戶及中低收入戶家庭，協助資產累積、教育投資、社會參與、就業自立。每年服務100戶、200人，累計已服務634人，其中108人順利脫貧。

參與計畫的阿芳（化名）住在偏鄉地區，從事家庭式衣服修改，因訂單減少，入不敷出，去年加入「自立家庭築夢踏實計畫」，經社工轉介到據點教長輩做手工藝，收入增加後，自信心提升，更開始到學校進修。阿芳原本擔心今年沒有足夠的錢買年貨和食物，所幸有愛心物資，讓她與家人不用再煩惱。

參與計畫的阿敏（化名）是家暴被害人，離婚後獨自扶養三名子女，小女兒重度多重障礙，家中經濟只能仰賴補助。阿敏加入計畫、在社工陪伴輔導下，開始每個月小額存款，嘗試參加團體課程，更順利找到正職工作，未來計畫考取照顧服務員證照。阿敏感謝社會局的扶助和支持，讓她感覺到溫暖，更有勇氣面對生活挑戰。

(中時 )