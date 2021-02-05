中信金(2891)旗下中信銀行，即日起將於全臺152家分行，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上之客戶申請成為高資產客戶。為滿足高資產客戶多元理財需求，中國信託銀行將提供高資產客戶更多樣投資工具選擇，首波推出可投資之外國債券不受信評限制服務。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀行自2005年取得金管會核准第一張財富管理業務執照，16年來持續關注市場客戶需求，包含設置投研智庫、理財智庫、專家團隊、個人金融財富管理產品審議會、商品適合度機制等服務。2018年更推出「臻富家」私人理財服務，提供客戶一條龍式的投資諮詢服務，去年底中信銀行成為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，立刻成立跨單位專案小組，以敏捷管理方式，建構相關制度，於獲准一個月內正式開放客戶申請。

高資產客戶的理財規劃常涉及家族組成、資產配置、企業經營、家族及企業傳承等多面向需求，中信銀行理財服務團隊可自前期提供投資市場、理財議題與產品資訊研究報告，量身打造專屬的理財趨勢報告；中期可依客戶之風險承受度，進一步提供戰略性資產配置（Strategic Asset Allocation, SAA）與戰術性資產配置（Tactical Asset Allocation, TAA）的整體投資組合建議；後期更定期檢視客戶投資目的與風險承受能力，確保投資組合建議方向與客戶目的一致。

依「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務辦法」規範，申請為高資產客戶須符合可投資資產淨值及保險商品價值具等值新臺幣1億元以上之財力、充分之金融商品專業知識、交易經驗及充分地風險承擔能力等條件，始得以書面向銀行提出申請。

(時報資訊)