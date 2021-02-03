下周即將迎接農曆新年，過去一年經過疫情的影響，許多人都覺得工作、生活特別辛苦，希望在接下來的日子擁有好運勢，生活更順利、工作賺大錢。易經財經專家陶文在《2021牛年開財運賺大錢》書中分享，2021辛丑牛年的太歲，土星當道，傳統學術中認為這是個「太歲入墓年」，是「動彈不得」的一年，不是想動而動不了，而是連動都不想動，因此需要化被動為主動，否則機會不會自動出現。陶文老師提醒，可參考國曆2/4～3/4各生肖運勢，提早準備可趨吉避凶、化險為夷。屬蛇、馬、狗、豬的人在這段時間有吉星照拂，新春期間運勢極旺，令人羨慕！

【鼠族】

新年新景象，一股啟動的磁場出現了，老鼠們可以安排新春旅遊，更可以計畫未來一年的行動目標與時程，這是事業出發月，做好準備迎接貴氣十足的事業年。只不過，家庭磁場需要調整，健康運勢需要關照。情緣方面，女優於男。

【牛族】

新春期間，最重要的就是享受家人歡聚的幸福，人緣磁場頗佳，本月大利廣結善緣，就從新春祝福開始，好運勢指標和祝賀人數成正比。謹慎理財是金錢運勢方面的提醒，不過新春期間的歡喜劫財恐怕還是不容易避免。雖然紅鸞星動，不過本月不利嫁娶。

【虎族】

新春之月，也是本命月，在歡慶新年同時，也需要祝福自己的事業，就從向貴人拜年開始。本月不宜嫁娶，大利廣結善緣，謹慎理財，新春歡樂花費需要設妥預算。女老虎的情緣運勢頗佳，理想的對象有必要化被動為主動。廟宇拜拜，記得換回錢母可催旺一整年財富。

【兔族】

新春期間，喜氣洋洋，更加喜慶的是，兔子們本月大利嫁娶。女士們的情緣運勢頗佳，單身適婚在拜年期間也別忽略了美麗邂逅發生的機會。官貴吉星氣勢明顯，代表勤於拜年有機會積累貴人籌碼。值得一提的是，由於「病符星」虎視眈眈，新春飲食還是不宜過於油膩。

【龍族】

新年新氣象，新年新希望。在「官祿驛馬星」職事的本月，這是個大利規劃一整年事業節奏與期程的時刻。貴人吉星氣勢明顯，廣結善緣積累人脈最佳時機，就從誠懇熱情的拜年開始。安排旅遊，尋幽訪古，為的就是激勵一整年的鬥志。

【蛇族】

三陽開泰，新春喜洋洋。只因為三大吉星照拂，這是個大利規劃一整年好運勢行事曆的時段。雖然「六害星」干擾，不過把居家氣氛經營好，多採用紅色系列布置，讓「好的開始，就是成功的全部」成為這一年的事實。事業好運勢，也有機會從本月開始出發。

【馬族】

恭賀新春，新年新希望。尤其是本命「三合吉星」照拂，以及太歲「紅鸞吉星」加持的本月，大利情緣開拓事宜。家庭運勢頗為吉利，家人團聚一起布局旺運好風水，讓全家成員順心如意。貴人明顯，事業布局也宜適時展開，就從向貴人拜年開始。

【羊族】

新春期間，喜氣洋洋。由於擁有「紫薇」和「龍德」兩大吉星照拂，這是個吉利的月份。人際關係磁場頗優，本月大利廣結善緣，就從勤快的拜年開始。女士們的正緣星氣勢佳，對的人就該有對的策略。不過對於婚姻嫁娶而言，本月還是避之為宜。

【猴族】

宜謹慎。六沖之月，原來應該是諸事不宜的本月，卻因為新春的喜氣洋洋而順遂如意。本月不利嫁娶。大利拜拜祈福與祝賀新年，貴人星明顯，人脈可望獲得積累。財利運勢頗佳，逢低承接為宜。驛馬星發動，遠行之舉避之為宜。

【雞族】

新春喜氣洋洋，恭賀新禧聲不絕於耳。人際關係磁場明顯，本月大利廣結善緣，就從祝賀新春開始。雖然新年就是要盡情歡樂，不過消費還是需要合乎預算，以免陷入歡喜劫財的窘況。事業貴人明顯，對於未來一年的規劃宜積極展開。

【狗族】

三合吉星照拂，再加上新年新氣象，這是狗族們大膽規劃未來，大膽許下願望和設妥目標的月份。女士們的情緣運勢頗佳，良緣到了猶豫只會讓幸福擦身而過。事業運勢也十分理想，新年就是拜年，尤其是向職場貴人拜年，禮多人不怪。

【豬族】

「六合吉星」與「文昌星」併臨，本月諸事皆宜。一年之計在於春，新春之月，喜悅之月，更是大利規劃一整年的新方向與新定義之月。女士們的情緣運勢頗優。「太陰星」主事，男士們的貴人就是異性。新春拜年可提升貴人氣勢，宜積極進行。

(中時新聞網)