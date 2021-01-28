一名23歲女子去年10月自美搭機返台，卻擅自離開在台北市的檢疫場所10分鐘，遭開罰10萬元，行政執行署新竹分署書記官到女子戶籍地新竹縣寶山鄉查訪，父親一聽到女兒被罰錢，立即替女兒繳清。新竹分署在28日現場執行催繳及查扣12件防疫違規案件，總計收取到42萬餘元。

法務部行政執行署為落實政府防疫政策，對於違反防疫規定而遭主管機關裁罰之案件，除已建立聯繫窗口加速移送執行外，特訂定為期1個月的強力執行專案。並於28日全國13分署辦理同步現場強力執行，新竹分署對於此類義務人，除扣押存款、薪資、股票之外，也會現場查扣動產、不動產，更不排除祭出限制出境、拘提管收等強制手段。

據統計，2020年起至今，新竹分署受理違反防疫規定罰鍰案件共有21件，金額共計306萬元，分別為因自美國、日本、泰國、越南、中國大陸等地返台後，擅離居檢地點外出而遭所轄衛生局裁罰1萬元至30萬元不等。新竹分署收案後即速扣押存款、薪資等財產，並對滯欠金額較高者限制出境，截至今年1月止共徵起約108萬元，徵起比例逾3分之1。

新竹分署在28日派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣，其中一件特殊案例為一名女子去年10月自美返台，擅離士林區居檢場所10分鐘許，即被裁罰10萬元，因戶籍地在新竹縣而被台北市衛生局移送到新竹分署執行。

新竹分署書記官到女子寶山鄉戶籍地址現場查訪，發現住家是新穎的獨棟透天厝，父親正巧在家，一聽聞女兒遭罰10萬元，著急地立刻代為繳納，還直說「欠繳罰鍰的事女兒都沒說」，幸好書記官找到家中及時處理。新竹分署28日強力執行12件防疫違規案件執行成果，總計收取到42萬餘元。

(中時 )