台中市長盧秀燕強調，唯有方向一致、腳步一致，防疫才做得好。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，唯有方向一致、腳步一致，防疫才做得好。（盧金足攝）

台中市南屯區一名女子1月26日自大陸返台，居家檢疫期間竟2度讓男友到住所探視過夜，嚴重違反防疫規定，市府依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰20萬元罰緩；此外，其男友雖非居家檢疫者，衛生局已通知服務單位加強消毒，現已要求暫停上班自主健康管理，目前一採陰性，二採同樣陰性才可恢復上班。

「可惡至極」，市長盧秀燕今日舉行內部防疫會議，嚴厲斥責該名女子不顧防疫安全，2度讓男友陪住，她提到，防疫期間，國人們皆小心謹慎地防疫，市府也定期召開防疫會議，邀集專業醫師學者集思廣益、苦口婆心地宣導，卻仍有民眾違反規定、心存僥倖，造成疫情傳播風險，且違反中央「一人一戶」規定，必定嚴懲重罰，絕不寬貸，並要求各局處提高警戒做好防疫工作。

衛生局說明，中央疫情指揮中心規定，自1月15日起居家檢疫者都必須要「一人一戶」，違者可依特別條例處10萬元至100萬元罰緩，根據區公所現場訪查並調閱監視器發現，這名女子入境後連續兩天讓男友進入住所陪住，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，衛生局依特別條例加重處以20萬元罰鍰。

此外，其男友現已要求暫停上班，目前一採陰性，待自主管理7天期滿將再進行二採，同樣陰性才可恢復上班。

「唯有方向一致、腳步一致，防疫才做得好」，盧秀燕說，台中防疫與中央一致，春節將至，各局處千萬不能掉以輕心，務必做到最高防疫規格標準，呼籲居家檢疫民眾務必遵守相關防疫規定，如有違規絕不寬貸。

(中時 )