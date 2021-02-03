陳姓民眾2019年元旦當天攜帶0.92公斤辣味豬肉燒餅入境台灣，遭裁罰新台幣20萬元，但陳姓民眾遲未繳納導致逾期，移送新竹分署執行，新竹分署收案後本月3日派書記官現場執行，但陳姓民眾以現在無工作、罰款太重了不願繳納，經多方勸繳曉諭，新竹分署認其經濟困難且有誠意繳款而給予分期繳納機會，全案得以圓滿徵起。

確保台灣養豬產業永續發展、防堵非洲豬瘟，從各個面向將非洲豬瘟阻絕於境外，行政執行署落實政府非洲豬瘟防疫政策，針對違法從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類及其他豬類產品入境而遭裁罰案件，成立專股加速移送執行外，並於3日全國13分署辦理同步現場強力執行，對於蓄意不繳的義務人，除扣押存款、薪資、股票之外，也會現場查扣動產、不動產，更不排除祭出限制出境、拘提管收等強制手段。

自2019年起至今，新竹分署受理違法從非洲豬瘟攜帶豬肉類及其他豬類產品入境而遭裁罰案件，計有義務人5人，遭行政院農業委員會動植物防疫檢疫局所轄分局裁罰3000元至20萬元不等，金額共計 46萬6000 元。新竹分署收案後即速予扣押存款、薪資等財產，並對滯欠金額較高者予以限制出境，截至今共徵起約 23萬5000 元，徵起比例逾50％。新竹分署3日派出書記官兵分多路現場執行催繳及查扣動作，雖未遇義務人，將另定期持續追蹤催繳。

新竹分署與全民齊心一起動起來防範非洲豬瘟疫病入侵，共同為防疫工作而努力，同時呼籲旅客入境，千萬不要帶火腿、臘肉等生肉醃製的產品，雖然疫情旅客減少，但郵寄、快遞、空運的樣品檢出陽性率還是蠻高，呼籲民眾提醒海外親友入境切勿攜帶豬製品，也不要寄送豬肉製品包裹，以免受罰。

(中時 )