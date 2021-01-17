民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過後，接著就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案投票。不過，有別於王浩宇幾乎是孤軍奮戰，黃捷獲得相當多友軍支持，不僅無黨籍、民進黨民代都出面聲援，就連高雄市長陳其邁也發聲。若罷捷呈現「外熱內冷」，且在投票前1周仍未見升溫，黃捷有很大的機率可以過關。

要成功罷免黃捷，需突破7萬1957票同意票門檻，遠比她當年當選議員的1萬8420得票數。回顧鳳山區近年選舉，2018年韓國瑜拿下11.8萬票；2020大選8.2萬票、區域立委8.6萬票，若罷捷在地方上不熱絡，要突破7萬1957票門檻實在有難度。

據《風傳媒》報導，一名民進黨高雄要角表示，黃捷雖與罷免團體正面對決，但沒有太多的刺激言語，同時持續勤跑基層，越正常越能顯得留長髮、擦口紅等罷免理由之荒謬，而鳳山因有眷村屬國民黨票源，但韓粉相對來說比較極端，未必都會出門投票，如果前1周沒有迅速加溫，「基本上黃捷就是過關」。

黃捷罷免投票在即，包括無黨籍立委林昶佐、前時代力量發言人吳崢，以及民進黨立委劉世芳、高雄市多位議員等，都出面力挺。熟知地方生態的綠營人士向《風傳媒》透露，黃捷人緣並不差，過去在時力是非主流派，在地方上跟民進黨相處也不錯，但「相挺也要挺到恰如其分」，避免形成藍綠對決局免，將對黃捷不利，以目前採低調策略最好。

不過，時力對此幾乎沒表態，該人士猜測，可能在選區有意重提人選，但不免讓人感嘆「人走茶涼」。

(中時新聞網)